La Guardia Costiera ha soccorso un velista tedesco in navigazione solitaria dalla Spagna che con la sua barca a vela è finito incagliato, a causa del forte mal tempo, in località La Punta a Carloforte, nell’Isola di San Pietro (Su). Pessime le condizioni meteo con forti raffiche di maestrale e mare in forza 5. L’allarme è pervenuto da un carlofortino che dalla sua abitazione ha notato l’imbarcazione in difficoltà tra le onde. Immediatamente è stata attivata una serie di procedure che ha visto impiegati i militari del Ufficio Circondariale Marittimo carlofortino.

La sala operativa ha immediatamente disposto l’uscita della motovedetta Sar CP869 che, in breve tempo, ha raggiunto la vela in difficoltà ed ha provveduto al trasbordo del velista . Nel frattempo la barca è stata ancorata e messa in sicurezza. L’uomo è giunto in porto in condizioni di buona salute e non è stato necessario l’intervento dei sanitari. Le pessime condizioni meteo marine insistenti sull’isola negli ultimi giorni, hanno spinto il navigatore ad avvicinarsi troppo alla costa senza tenere conto dei pericoli di quella scogliera.

A causa del forte vento e delle pessime condizioni del mare si è avvicinato troppo alla costa e la sua barca a vela si è incagliata nella zona di La Punta a Carloforte, rimanendo in balia delle onde.

Un turista tedesco è stato soccorso oggi dalla Guardia costiera. Lo straniero era partito dalla Spagna in navigazione in solitaria quando si è trovato in mezzo al mare durante il brutto tempo.

Un cittadino di Carloforte ha visto la barca a vela in difficoltà e ha chiamato la Capitaneria di porto. Sul posto è subito arrivata la motovedetta Cp 869. Il turista è stato soccorso e trasportato in porto, le sue condizioni di salute sono buone.

Commenti

comments