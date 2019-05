I poliziotti della Questura di Nuoro, nel corso del fine settimana, hanno denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un giovane di Dorgali (Nu) trovato a Cala Gonone in possesso di 78 grammi di marijuana e di due bilancini di precisione.

Nella prima serata di ieri domenica 5 maggio a seguito di perquisizione personale di un gruppo di giovani, effettuata a Nuoro, è stato denunciato, sempre per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un ulteriore ragazzo residente nel capoluogo, trovato in possesso di circa 30 grammi di marijuana, suddivisa in 14 involucri di cellophane termosaldati.

La successiva perquisizione domiciliare eseguita dalla Squadra Volante ha permesso di sequestrare ulteriori 27,7 di sostanza stupefacente, risultata sempre marijuana.

