Sabato 11 maggio in occasione della manifestazione XXIII Coppa Gentleman Sardi, nel viale Europa tra la via Dexart e la via Garavetti compresa la piazzetta sul colle, nella fascia oraria 6 -10.30, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati.

Sempre nel medesimo tratto, dalle ore 7 alle 10.30, sarà istituito anche il divieto di transito.

