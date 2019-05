“Il coordinamento Usb della Sardegna chiede urgentemente all’assessore alla Sanità Mario Nieddu un incontro urgente per sapere a che punto e’ la trattativa tra i vertici Aias e l’Ats”, afferma in una nota Salvatore Drago dell’Usb.

“Il tempo passa e di stipendi arretrati nessuno fa cenno, la situazione è molto delicata, i lavoratori esasperati ci contattano sempre in modo riservato e anonimo, per via del clima di paura che si e’ creato nell’Aias, e noi sindacato ci troviamo ad intervenire in loro aiuto nel proclamare delle giornate di sciopero da tenersi sotto il consiglio Regionale in via Roma a Cagliari”.. “Per far capire che non c’è piu’ tempo da perdere e che e vogliamo sapere al piu’ presto quando i lavoratori potranno avere i loro dieci stipendi arretrati”, incalza l’Usb.

Commenti

comments