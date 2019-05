Si rinnova anche nel 2019 l’appuntamento con la “Festa del Patrimonio”, in programma nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 Maggio. L’apertura della manifestazione sarà, come lo scorso anno, all’insegna dello sport, con la sfilata e l’esibizione delle società ed associazioni cittadine in piazza Roma, sabato 18 Maggio, alle ore 10.30.

I sodalizi sportivi inaugureranno la “Festa del Patrimonio” con coreografie e performance di alto livello a ritmo di musica. Lo sport sarà quindi protagonista di un’iniziativa che, come ha affermato il Sindaco Paola Massidda, “mira a rafforzare il senso di identità e di appartenenza dei nostri concittadini ai tanti luoghi e simboli storico-culturali che caratterizzano il territorio comunale. L’obiettivo è attuare un progetto sistemico di valorizzazione del nostro patrimonio, dal paesaggio all’ambiente, dall’architettura agli spazi urbani”.

Le società sportive che intendono partecipare all’inaugurazione della “Festa del Patrimonio”, in programma sabato 18 Maggio, potranno contattare il Comune di Carbonia e la Pro Loco, organizzatori dell’evento, attraverso le seguenti email: acorda@comune.carbonia.ca.it; proloco.carbonia@hotmail.it

