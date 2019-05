Nel centrodestra algherese è rottura. Dopo lo strappo deciso ieri da Lega e Psd’Az, che avevano abbandonato il tavolo continuando a rivendicare il diritto di indicare il candidato sindaco della coalizione, stamattina gli altri partiti si sono incontrati e hanno deciso di andare avanti tenendo conto della votazione svolta ieri pomeriggio. Forza Italia, Riformatori con Fortza Paris, Udc, Fratelli d’Italia e Noi con Alghero individueranno il proprio candidato tra Nunzio Camerada di Forza Italia e Francesco Marinaro dei Riformatori, che ieri avevano ottenuto quattro preferenze contro le tre di Mario Conoci del Psd’Az, già designato dal fronte autonomista, sul cui nome ci sono forti resistenze. Intanto il tavolo è a un passo dalla formalizzazione dell’accordo programmatico elettorale col Partito dei sardi, che nel mandato amministrativo ormai praticamente concluso ha fatto parte della maggioranza di Mario Bruno.

I rappresentanti algheresi dei partiti, con ogni probabilità, diserteranno il vertice convocato per questo pomeriggio a Cagliari dal presidente della Regione, Christian Solinas, al quale presenzieranno, invece, Lega e Psd’Az. Non si esclude che venga proposto un nome nuovo per uscire dall’impasse.

