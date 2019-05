A Nuoro la giornata consisterà in visite mirate sul tema “Artropatie infiammatorie croniche: approfondimenti relativi a gravidanza, genitorialità e pianificazione familiare in genere relativamente alla patologia e ai farmaci”, che saranno effettuate venerdì 10 maggio presso il Poliambulatorio (Ex Inam) di via Alessandro Manzoni.

La prenotazione è obbligatoria al numero 0784 240998, nelle giornate del 6 e del 7 maggio 2019, dalle ore 09.00 alle 12.00.

Obiettivo della giornata sarà quello di promuovere la consapevolezza e la corretta informazione così come la prevenzione, la diagnosi e l’accesso ai percorsi specialistici diagnostico-terapeutici dedicati alle malattie reumatiche.

Le malattie reumatiche autoimmuni, causano disturbi a carico dell’apparato locomotore ed in generale dei tessuti connettivi dell’organismo. Rappresentano un gruppo estremamente eterogeno di malattie e si presentano con espressione e gravità differenti, colpendo più di 3,5 milioni di italiane. Inoltre, spesso esordiscono in età giovane impattando sulla qualità della vita, sulla salute riproduttiva e sulla pianificazione familiare.

A tal proposito, in occasione dell’(H)Open day sarà distribuita la brochure informativa “Malattie reumatiche autoimmuni. Dalla pianificazione familiare alla genitorialità” scaricabile gratuitamente dal sito di Onda (www.ondaosservatorio.it).

I servizi offerti dagli ospedali saranno consultabili a partire dal 29 aprile sul sito www.bollinirosa.it dove sarà possibile visualizzare l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su orari e modalità di prenotazione.

L’(H)Open day è promosso da Onda con la collaborazione di AMRER, Associazione Malati Reumatici Emilia Romagna, ANMAR, Associazione Nazionale Malati Reumatici Onlus, APMAR, Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare Onlus, il patrocinio di Istituto Superiore di Sanità e SIR, Società Italiana di Reumatologia ed è reso possibile anche grazie al contributo incondizionato di UCB Pharma.

“Le malattie reumatiche autoimmuni sono patologie tipicamente femminili e che spesso si manifestano tra i 15 e 45 anni, dunque nel periodo più florido e produttivo, condizionando la qualità di vita delle donne”, spiega Francesca Merzagora, Presidente Onda. “Onda anche quest’anno conferma il suo impegno per le donne che soffrono di malattie reumatiche autoimmuni con un’iniziativa focalizzata in particolare sulla loro salute riproduttiva e sulla pianificazione familiare. La seconda edizione dell'(H)Open day dedicato alle malattie reumatiche vede un aumento della partecipazione degli ospedali e dei centri, ben 95 su tutto il territorio nazionale, con un 50% in più rispetto allo scorso anno, e la preziosa collaborazione delle associazioni di pazienti che saranno presenti ad accogliere e orientare le donne sul tema”.

“AMRER ha aderito con grande piacere a questa iniziativa di Onda”, afferma Daniele Conti, Presidente AMRER, “che guarda alle malattie reumatiche con un approccio prettamente femminile. È infatti importante lavorare sui bisogni specifici delle donne con azioni di prevenzione e sensibilizzazione perché possano individuare in tempi brevi lo specialista a cui rivolgersi, avere rapido accesso alle cure e quindi ottenere risposte concrete dal punto di vista diagnostico, di presa in carico e di assistenza”.

“ANMAR con le 20 associazioni regionali crede che questo sia uno degli appuntamenti più importanti dell’anno”, dichiara Silvia Tonolo, Presidente ANMAR, “che in maniera capillare attraverso gli ambulatori e gli ospedali aderenti faccia la vera diagnosi precoce delle malattie reumatiche, in particolare delle donne, che noi di ANMAR auspichiamo da sempre. Informazione e servizi clinico-diagnostici dedicati alle donne nei giorni vicini alla festa della mamma, anche per dare un segnale tutto al femminile. Abbiamo patrocinato con entusiasmo questa giornata anche per dimostrare quanto possa essere impattante soprattutto per una donna una malattia reumatica se diagnosticata anche tardivamente. Fare prevenzione per non perdere la qualità di vita che una donna assolutamente deve mantenere per essere figlia, mamma, compagna e nonna, ma anche lavoratrice”.

“APMAR ha ben accolto il progetto (H)Open day di Onda”, afferma Antonella Celano, Presidente APMAR. “Permettere ai cittadini di accedere a screening gratuiti facilita la diagnosi precoce, primo passo per arrivare a cure appropriate che possano favorire il mantenimento di una vita di qualità seppur in presenza di una malattia. Auspichiamo grande affluenza e successo”.

Commenti

comments