Dopo che le associazioni di volontariato avevano comunicato all’Aou di Sassari l’impossibilità di effettuare servizio di trasporto intraospedaliero dei pazienti con le ambulanze “a causa della scarsità di risorse”, la direzione aziendale ha messo in piedi una procedura di emergenza aggiudicata alla Rti di cui fanno parte Soccorso sardo, Soccorso sardo Sardegna, Dueffe Soccorso, Pubblica Assistenza e Soccorso Croce Blu.

“A breve sarà stipulato il contratto con il raggruppamento temporaneo di impresa – fa sapere la direzione aziendale dell’Aou di Sassari – Questo ci consentirà di riportare regolarità al servizio trasporti. Ci scusiamo con i nostri utenti per i disagi che si sono verificati di recente negli spostamenti tra le varie strutture ospedaliere Aou”.

“Nelle more della firma sul contratto – fa sapere il direttore del Provveditorato, Ivana Falco – potremo intervenire anche con una consegna anticipata in via d’urgenza e avviare così il servizio. Entro fine maggio – conclude – è in programma la pubblicazione della procedura aperta comunitaria che, nel lungo periodo, darà maggiore stabilità al servizio”.

Commenti

comments