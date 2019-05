In occasione del vertice per la vertenza dei lavoratori ex Alcoa e il progetto di riavvio dello stabilimento di Portovesme acquisito da Sider Alloys, previsto per giovedì 9 al Mise (alle 10) sarà presente a Roma anche una delegazione di operai. Domani, mercoledì 8 alle 16, 110 lavoratori partiranno dallo stabilimento del Sulcis verso Olbia per imbarcarsi con il traghetto per Civitavecchia.

Una volta arrivati davanti al Mise si terrà un presidio che terminerà alla conclusione del vertice.

Al tavolo sono stati convocati Invitalia, i vertici della multinazionale svizzera proprietaria dello stabilimento e i sindacati. In particolare lavoratori e organizzazioni sindacali sollecitano la ripartenza, in tempi brevi, della produzione di alluminio primario e il superamento, nell’immediato, del nodo principale da sciogliere, cioè quello del costo dell’energia.

Commenti

comments