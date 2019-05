L’annuncio americano dell’invio di una portaerei e di cacciabombardieri in Medio Oriente per mandare un messaggio all’Iran equivale a una “inarrestabile guerra psicologica”, che alla fine sarà vinta da Teheran. Lo ha sostenuto il ministro della Difesa iraniano, il brigadiere generale Amir Hatami, citato dall’Irna durante un incontro con la squadra nazionale di karate, vincitrice del titolo militare asiatico. “Bolton (il consigliere per la sicurezza nazionale di Donald Trump, ndr) manca di competenza militare e di sicurezza e le sue dichiarazioni mirano principalmente ad attirare l’attenzione”, ha detto il portavoce del Consiglio supremo di sicurezza nazionale di Teheran, Keyvan Khosravi, sottolineando come la portaerei Abramo Lincoln fosse già giunta nel Mediterraneo da tre settimane. A citarlo è l’agenzia Tasnim.