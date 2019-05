Per festeggiare i 55 anni di attività i Nomadi proseguono un tour che li vede girare in lungo e in largo la nostra Penisola per far riascoltare vecchi e nuovi brani grazie al tour “Nomadi tutta la vita- tour 55”.

La storica band, fondata da Beppe Carletti e Augusto Daolio, passerà in rassegna le più belle canzoni che sono entrate nella storia della musica italiana. A far parlare sono i numeri: 90 concerti all’anno con una media annuale di un milione di spettatori.

La band ha assunto anche la nomina di gruppo più longevo in Italia e prima di loro solo i Rolling Stone. Ad oggi il gruppo emiliano conta 52 lavori, fra dischi in studio, live e raccolte per un totale oltre 15.000.000 di copie vendute.

Saranno in Sardegna per due date:

il 7 luglio a Pozzomaggiore (SS)

il 5 agosto a Villacidro