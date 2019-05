Sono oltre cinquemila le domande presentate in Sardegna per le pensioni anticipate denominate “quota 100”. I dati dell’Inps sono aggiornati alle 16 di lunedì 6 maggio. Le richieste sono state finora 5130. Al primo posto l’area metropolitana di Cagliari che ha ormai superato le duemila richieste (2026). Poi, sopra quota mille, c’è Sassari con 1297 domande inoltrate. Al terzo posto Nuoro (695). Chiudono Sud Sardegna (571) e Oristano (541). In generale – il dato è nazionale – le richieste (128.229) sono arrivate soprattutto da persone tra i 63 e i 65 anni (58.026).

L’altra fascia più rilevante è quella sino ai 63 anni con 44.577 domande. Si tratta in prevalenza di lavoratori dipendenti privati (46.314) e del settore pubblico (42.192). Da quest’anno è stata introdotta la possibilità di andare in pensione con il mix di 62 anni anni di età e di 38 anni di contributi.

La somma è, appunto, quota 100. Continuano ad arrivare richieste: assalto soprattutto ai patronati: è il modo preferito dagli italiani (oltre 118mila persone) per presentare le richieste, mentre meno del 10 per cento (quasi 10mila) riesce a districarsi da solo tra moduli e tabelle e preferisce fare da se.