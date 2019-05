C«Scalo saltato con troppa frequenza e senza giustificati motivi. Una prassi da parte di Tirrenia-CIN che sta creando un grave disservizio al porto di Arbatax e

È quanto afferma Andrea Vallascas, capogruppo del Movimento 5 stelle in Commissione attività produttive della Camera dei Deputati, che ha presentato un’interrogazione al Ministro delle infrastrutture e trasporti in merito alle frequenti omissioni di scalo al porto di Arbatax da parte di Tirrenia-CIN che opera in regime di convenzione con lo Stato.

«Nel corso degli ultimi mesi – spiega Vallascas – in più circostanze la compagnia Tirrenia-CIN ha omesso di effettuare lo scalo di Arbatax, senza giustificati motivi e in assenza di condizioni meteo avverse».

«Il caso più eclatante – prosegue – è capitato la domenica di Pasqua, sulla rotta Cagliari-Civitavecchia. Il traghetto Moby Tommy, senza giustificati motivi, non ha fatto lo scalo previsto, obbligando 45 passeggeri a raggiungere il porto di Cagliari, tra l’altro, in una giornata nella quale i servizi di trasporto pubblico erano fortemente ridotti, essendo una giornata di festa».

«Questi fatti – aggiunge – si sono ripetuti anche in giornate lavorative, con gravi disagi, questa volta, anche per operatori economici e autotrasportatori. Questo comportamento da parte della compagnia causa un grave danno considerato che il porto di Arbatax è funzionale all’economia di un’ampia porzione della Regione».

«Omettere un servizio di trasporto pubblico, in assenza di reali e motivate ragioni – conclude Vallascas – rappresenta un fatto increscioso, aggravato dal fatto che il servizio è svolto in regime di convenzione con lo Stato, circostanza che potrebbe configurare l’omissione come interruzione di pubblico servizio. Al Ministero chiediamo di intervenire, nell’ambito delle proprie prerogative, per evitare che queste circostanze si ripetano».