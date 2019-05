“Creare una corretta interlocuzione con il presidente Solinas e con la Giunta regionale con i quali ci deve essere un continuo contatto e coordinamento in modo da stabilire le priorità per non disperdere energie sia politiche che amministrative”.

Questi i criteri indicati dal presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, che oggi ha riunito la prima conferenza dei presidenti di commissione. “Si riunirà due volte al mese per creare un coordinamento tra Presidenti ma anche per fare il punto sull’attività svolta”, ha annunciato Pais, sottolineando che la programmazione dei parlamentini sarà bimestrale e che, per evitare sovrapposizioni tra commissioni, sarà redatto dagli uffici un calendario su cui poi la Conferenza farà le proprie osservazioni.

Il massimo rappresentante ha anche raccomandato che “le commissioni lavorino intensamente, e che abbiano un vero e proprio ruolo di impulso dell’attività legislativa operando anche in sede redigente”.