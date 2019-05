Incidente stradale questa sera a Pirri. Una Renault Clio guidata da un 42enne di Sinnai, percorreva la via Barracca Manna in direzione Via Toti quando, all’altezza del civico 40, per cause in fase di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo andando ad urtare una Fiat Panda, in sosta regolare sul lato sinistro della strada.

Il conducente della Renault Clio è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato, con assegnato codice giallo, al pronto soccorso dell’ospedale Marino.

Al controllo documentale il conducente della Panda é risultato sprovvisto di patente di guida perché mai conseguita. Per lui una sanzione di 5.000 €.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.