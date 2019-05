Castello ormai ridotto ad una discarica a cielo aperto, livello di civiltà miseramente basso

Ieri pomeriggio l’ennesimo sfregio a Castello: una cucina industriale è stata abbandonata in via Canelles. In questi giorni nel quartiere è stato abbandonato di tutto, dalle macerie di demolizione a porte, poltrone, materassi, rifiuti domestici di ogni genere. Si tratta di un livello inciviltà miseramente, di disprezzo per la città, per il quartiere. Sarebbe bastata una telefonata al centro si raccolta per chiedere il ritiro degli ingombranti. Invece si assiste a questo scempio.