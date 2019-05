Programma e liste: questi i punti all’ordine del giorno del primo tavolo del centrosinistra cittadino convocato dopo le primarie di domenica che hanno incoronato Francesca Ghirra candidata sindaca di Cagliari. Per il programma si lavorerà facendo riferimento alla base di partenza, ovvero le linee già tracciate dall’ex assessora all’Urbanistica. Quanto alle liste, sette sono praticamente pronte: si tratta di quelle già presentate in occasione delle regionali. Ma potrebbero aumentare.

E’ l’allargamento della coalizione, infatti, uno dei temi discussi al vertice che si è tenuto nella sede di via Emilia. Che significa allargamento? “Essere nelle condizioni di costruire altre civiche che possano intercettare il consenso di mondi in cui i partiti faticano a entrare”, ha spiegato all’ANSA il capogruppo dei Progressisti in Consiglio regionale, Francesco Agus. Mondi come quello delle categorie produttive, o dei giovani under 30.

Ma anche guardare all’universo autonomista: Rossomori, Partito dei sardi, oppure singoli esponenti. La speranza è che possano partecipare alle liste, oppure, costruire una automistica pro-Ghirra. Al tavolo hanno erano presenti tutti i componenti delle singole realtà di centrosinistra. Prossimo appuntamento lunedì.