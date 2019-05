Niente delega o ritiro presso altra sede: per ricevere 86 euro di pensione di cittadinanza una nonnina di 106 anni è dovuta andare dal paese costiero di Cala Gonone a Dorgali, nel Nuorese, per ritirare la sua card all’ufficio postale.

La vicenda è stata raccontata oggi da un noto quotidiano sardo. La centenaria Ignazia Mula, quasi completamente autosufficiente e assistita da una badante, si è presentata alle poste per apporre di persona le tre firme necessarie per prendere la carta e ottenere i soldi che integreranno i suoi 625 euro di pensione di vecchiaia, per un totale di 706 euro. “

Menzus custu chi non nudda” – “meglio questo che niente – ha riferito al quotidiano sardo.