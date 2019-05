Trecento metri di nuove condotte in via Leopardi a Sassari pronte ad entrare in funzione: domani le squadre di Abbanoa predisporranno i collegamenti dove saranno allacciate le reti in fase di realizzazione. I lavori saranno eseguiti tra via Prati e via Torralba e consentiranno di attivare il tratto sino a via Manzoni. L’intervento sarà effettuato tra le 8 e le 17, fascia oraria in cui si verificheranno interruzioni dell’erogazione nelle zone di Sassari 2, Monte Alto e Badde Pedrosa.

Quello in corso a Monte Rosello è un ulteriore intervento inserito nel programma di efficientamento e ingegnerizzazione della rete idrica di tutta la città di Sassari. Il mese scorso l’intero quartiere del Sacro Cuore è stato interessato da numerosi cantieri che complessivamente hanno portato alla sostituzione di un chilometro di condotte. Un altro importante intervento è stato completato lungo via Budapest dove le vecchie tubature sono state sostituite da mezzo chilometro di nuove condotte.

La città di Sassari è inserita anche nei primi trenta Comuni della Sardegna dove sarà attuato il programma di ingegnerizzazione delle reti idriche. Si tratta di un modello innovativo basato sull’azione combinata di misure di campo, studi specialistici sull’assetto di rete, regolazioni e progressivi interventi strutturali sugli asset.