Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 8 maggio, sulla Ss 130.

Un’auto, per cause ancora in fase di accertamento, si sarebbe ribaltata sulla statate tra il comune di Assemini e il comune di Elmas.

Secondo le prime informazioni, alcune persone sarebbero rimaste ferite. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 e la Polizia municipale di Elmas.