“Buffona”, “non sei la nostra sindaca” e “vergognati”. Con queste urla e insulti la sindaca di Roma, arrivata a Casal Bruciato per visitare la famiglia di nomadi assegnataria di un appartamento popolare, è stata contestata da un gruppo di persone presenti sotto la casa popolare che ha suscitato la nuova protesta anti-nomadi. “Schifosa”, ha urlato una donna all’indirizzo della prima cittadina.

Anche stamani sotto allo stabile che ospita l’appartamento assegnato alla famiglia rom ci sono alcuni abitanti che contestano la decisione del comune.

Ieri le proteste hanno avuto una deriva razzista con frasi agghiaccianti, insulti e minacce al’indirizzo di una nomade e di sua figlia piccola che stavano rientrando a casa scortate dalla polizia.

Nel pomeriggio sono previste due manifestazioni contrapposte: da un lato CasaPound e dall’altro i Movimenti per la casa.

La sindaca Virginia Raggi è poi uscita scortata dalla abitazione della famiglia nomade di Casal Bruciato bersagliata dalle proteste dei manifestanti.

“Vergogna”, “lercia” e altri pesanti insulti sessisti sono stati rivolti alla prima cittadina che a fatica ha raggiunto l’auto per andare via protetta dalle forze dell’ordine.

“Questa famiglia – ha detto la sindaca – risulta legittima assegnataria di un alloggio. Ha diritto di entrare e la legge si rispetta. Siamo andati a conoscerli e sono terrorizzati. Abbiamo avuto modo di far conoscere questa famiglia ad alcuni condomini. Chi insulta i bambini e minaccia di stuprare le donne forse dovrebbe farsi un esame di coscienza. Non è questa una società in cui si può continuare a vivere”.

“Siamo spaventati, speriamo di resistere“, ha detto al direttore della Caritas di Roma don Ambarus che li ha incontrati assieme alla sindaca Virginia Raggi. “Ci hanno detto che speravano iniziasse finalmente una nuova vita per loro dopo 20 anni nei campi. Stanno cercando di capire cosa succederà. Sperano di poter resistere“, ha detto Don Ambarus.

“Domani il Papa incontrerà il mondo dei rom, noi li abbiamo invitati la sera quando la chiesa di Roma incontrerà il Papa a San Giovanni. Non sappiamo se verranno ma sono stati molto onorati dell’invito. Ora sono molto spaventati“, lo ha detto uscendo dalla casa popolare della famiglia nomade a Casal Bruciato il vescovo ausiliare di Roma mons. Giampiero Palmieri. Palmieri ha incontrato la famiglia con la sindaca Virginia Raggi.