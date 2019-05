Nel 2018 le emissioni di CO2 da utilizzo di combustibili fossili in Italia e in Europa sono diminuite rispettivamente del 3,5% e del 2,5% rispetto al 2017.

Sono queste le prime stime Eurostat sulle emissioni di anidride carbonica derivante dall’uso di energia per il 2018. Le emissioni in Italia diminuiscono di più della media europea, con il Portogallo paese più virtuoso (-9%), mentre aumentano in altri Stati come Repubbliche baltiche, Polonia e Slovacchia. La quota più grande di emissioni di CO2 spetta alla Germania, con il 22,5% del totale, più del doppio delle altre potenze economiche europee, Italia e Francia, al 10%.