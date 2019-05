“Con queste deleghe abbiamo delle responsabilità enormi. Siamo felici e ringraziamo i sardi e il governatore Solinas per la fiducia che ricambieremo con il lavoro della nostra squadra della Lega in Giunta e in Consiglio e che presenteremo #tralagente ai cittadini e alla stampa sabato alle 12 al gazebo del Movimento davanti al mercato San Benedetto di Cagliari”. Lo ha annunciato il coordinatore della Lega per la Sardegna, Eugenio Zoffili, dopo i decreti di nomina di Valeria Satta agli Affari generali, e di Giorgio Todde ai Trasporti che si aggiungono a Mario Nieddu, terzo assessore in quota Lega già nominato dal presidente della Regione Christian Solinas.