“Manca ancora l’assessore all’Industria, manca una donna in Giunta per rispondere alle quote previste dalla parità di genere, e non è stato ancora nominato un vicepresidente: siamo in una situazione di palese violazione di norme di rango costituzionale”. Così il portavoce dell’opposizione di centrosinistra in Consiglio regionale, Massimo Zedda, dopo i decreti di nomina che completano la Giunta in Sardegna. “La legge prevede che entro dieci giorni il presidente nomini dodici assessori e il vicepresidente, ci troviamo invece in una situazione limite, mai accaduta prima nel Paese, con la possibilità di un intervento del Capo dello Stato per commissariare la Regione. Stiamo diventando lo zimbello d’Italia”, denuncia Zedda.

All’attacco anche la capogruppo del M5s, Desirè Manca: “Ci sono voluti 74 giorni per avere il nome degli assessori, e noi lo chiediamo dal primo giorno. Le dichiarazioni programmatiche di Solinas? Belle idee ma molto utopistiche, non ho sentito parlare di alcun progetto concreto”.