Si inasprisce la vertenza Aias, con il ritardo di 10 mensilità nel pagamento degli stipendi ai lavoratori e ora i dipendenti dell’associazione hanno lanciato una nuova forma di protesta.

Infatti nei balconi e nelle finestre sono stati esposti striscioni e manifesti per chiedere i pagamenti degli stipendi arretrati.

Una scelta quella di oggi, che per chi ha aderito alla protesta, è un modo per raggiungere più persone possibili e far capire ai sardi che la Regione deve intervenire per sbloccare lo pagamento degli stipendi e da più parti si chiede la revoca della convenzione all’Aias.