Un grave incidente stradale è avvenuto questa sera in centro a Cagliari, dove due auto si sono scontate in via Corsica.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con il pronto intervento “4A” del distaccamento cittadino portuale di Cagliari.

Sul posto anche gli agenti della Polizia locale di Cagliari, per gli accertamenti, e i rilievi di legge.