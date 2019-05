Stamani gli Agenti del Commissariato di Iglesias (Su), a conclusione di una indagine hanno arrestato Silvio Cardia, 53enne di Iglesias, pregiudicato per reati

in materia di stupefacenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo aver predisposto un servizio di osservazione in prossimità della sua abitazione gli Agenti lo hanno bloccato e perquisito dell’abitazione. Il controllo ha portato al ritrovamento di 158,7 grammi di hashish, un coltello a serramanico e un cutter entrambi con la lama imbrattata di residui della stessa sostanza, materiale utile al confezionamento, una bilancia di precisione digitale e 105 euro, ritenuti provento del’attività di spaccio. Cardia è stato riportato a casa sua in attesa del processo con rito direttissimo, previsto nella mattinata di domani.