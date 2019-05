I Metallica stabiliscono un nuovo record al botteghino in Italia, si tratta, infatti, del concerto di maggior affluenza di sempre all’Ippodromo SNAI.

Inoltre, lo show sold-out dell’8 maggio all’Ippodromo SNAI di San Siro a Milano segna il record della band in Italia per il loro maggior numero di spettatori con 47.427 presenze.

Non è certo una novità per la band: l’anno scorso, infatti, aveva battuto il primato durante i tre concerti sold-out al Pala Alpitour di Torino e all’Unipol Arena di Bologna per maggior numero di spettatori paganti nelle due location durante ciascuno dei tre show indoor.