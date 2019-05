Primo incontro pubblico per Mariano Brianda, che domani, venerdì 10 maggio, alle 18.30 sarà in piazza Tola per discutere con cittadine e cittadini alcuni temi del programma elettorale.

La rivitalizzazione del centro storico e il suo ripopolamento, l’avvio di nuove forme di agevolazione per le attività del centro e di fruizione turistica della Sassari storica sono alcuni degli argomenti che affronterà il candidato sindaco del centrosinistra, che porrà l’accento anche sull’inclusione sociale e sulla partecipazione democratica.

Il coinvolgimento, infatti, della cittadinanza nelle scelte pubbliche è uno dei punti saldi del programma, che sarà presentato nelle prossime settimane in diverse piazze della città, dal centro storico alle periferie urbane.