Mark Lanegan, una delle voci più intense del cantautorato rock, torna in Italia.

Nato nel 1964 a Ellensbrug, Mark Lanegan è un performer dalla voce inconfondibile, rauca e gutturale, conosciuto per essere il cantane e leader degli Screaming Trees, uno dei gruppi di punta della scena grunge, oltre alla collaborazione con i Queens of the Stone Age, esordisce come solista nel 1990 mostrando il suo inestimabile talento musicale anche con le numerose collaborazioni di cui si è circondato, nei progetti più diversi.

“The Winding Sheet” è il titolo del suo debutto solista. L’album ottiene un grande successo dalla critica, indicando Lanegan come uno degli autori più promettenti degli anni 90.

“Whiskey for the Holy Ghost” è il secondo album pubblicato nel gennaio 1994, considerato dalla critica uno dei capolavori della produzione solista del cantautore statunitense a cui seguono “Scraps at Midnight (1998) , “I’ll take Care Of you” (1999), e “Field Songs” .

A partire da “Here Comes That Weird Chill”, EP pubblicato nel 2003 che anticipa il sesto album “Blubble Gum” i suoi album assumono la dicitura Mark Lanegan Band, composta dagli stessi musicisti che lo accompagnano nei suoi tour mondiali.

A distanza di 8 anni da “Bubble Gum” a novembre 2011 viene annunciato il ritorno della Mark Lanegan Band con il disco “Blues Funeral” che esce a febbraio 2012, un album di straordinaria bellezza tra aggressività rock, folk blues e influenze anni 80, seguito da “Phantom Radio” e “Gargoyle”.

“Somebody’s Knocking” è il titolo del nuovo album, anticipato dal singolo “Stitch It Up”, in uscita il 18 ottobre.

L’artista sarà in Italia per una data unica il 27 novembre 2019 al Fabrique di Milano.