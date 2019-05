“Il Movimento L ‘Azione, venuto a conoscenza che in occasione della sfilata per la cavalcata Sarda è stato predisposto lo smantellamento del presidio dei dipendenti ex Secur in Piazza d’Italia che da più di un anno lottano per vedersi riconosciuto il diritto al mantenimento del loro posto di lavoro, chiedono con urgenza alla Giunta comunale, la revoca di tale provvedimento.

Il Movimento ritiene infatti questa decisione inopportuna e ingiusta e che lede la dignità di padri di famiglia che, nonostante le mancate promesse di tanti alti rappresentanti istituzionali che in questi mesi hanno sfilato davanti alla loro tenda, ha continuato a lottare per vedere riconosciuto un loro diritto.

L’Azione ritiene la cultura un valore importante, tanto da averlo messo al primo punto del proprio programma, ma riteniamo che la cultura nel rispetto della dignità dell’individuo venga sopra di ogni altra cosa”.



Francesco Chessa – Coordinatore Cittadino e Provinciale L’ Azione

Pietro Pedoni – Vice Coordinatore Cittadino e Provinciale Movimento L’ Azione