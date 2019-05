Maurizio Battista, popolare, irriverente e divertente comico romano spopola in TV e si prepara a sbarcare per la prima volta sull’Isola ed a far ridere a crepapelle il pubblico di Cagliari.

Fortissimo sul piccolo schermo ma capace di far saltare sulle sedie anche la platea di un teatro, con lo spettacolo teatrale “Scegli una Carta” Maurizio Battista spopola dal nord al sud della penisola, isole comprese.