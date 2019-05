Un ciclomotore guidato da un 46enne di Cagliari stava percorrendo via Sarpi diretto verso viale Marconi e all’altezza delle strisce pedonali, poco prima dell’incrocio con via Cattaneo, ha tamponato una BMW guidata da un 91enne di Cagliari, in sosta in attesa di poter svoltare in via Cattaneo.

Il conducente del ciclomotore è stato soccorso dal personale di un’ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu con assegnato codice giallo.

Il ciclomotore è risultato sprovvisto di assicurazione, e il conducente privo di patente perché mai conseguita.

L’uomo è stato sanzionato e il mezzo sequestrato. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi di legge.