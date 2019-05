“L’amministrazione Quartese ha dimostrato tutti i suoi limiti e la sua totale incapacità, la chiusura della viale Colombo è solo l’ultima dimostrazione dello sfacelo in cui versa la città. Questa decisione crea disagio non solo a chi deve recarsi a Cagliari per lavoro ma anche ai commercianti che confinano con la strada chiusa. Sarebbe ora che sindaco, giunta e consiglio tornassero a casa per il bene di Quartu e dei Quartesi che durante i nostri Meetup e giri per la città ci palesano tutto il loro malcontento”.

Così in una nota alla stampa Mariangela Campus organizzatrice Meetup Rinasci Quartu Movimento 5 Stelle.