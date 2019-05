La Sala Operativa del Comando Provinciale di Sassari è stata allertata stamattina per un incidente stradale avvenuto intorno alle 8:30 sulla SS125, fra Arzachena e Palau.

Due auto, per cause da accertare, si sono scontrate frontalmente provocando tre feriti, prontamente soccorsi dai Vigili del Fuoco di Arzachena e dai sanitari, di cui uno trasportato in ospedale con l’elisoccorso.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco di Arzachena, i Carabinieri, la Polizia Locale di Palau e tre ambulanze, tra le quali la medicalizzata di Olbia.