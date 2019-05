Gli studenti della Quinta A del Liceo scientifico Michelangelo Pira di Bitti – sede distaccata del Liceo di Nuoro – dovranno traslocare all’istituto Fermi nel capoluogo barbaricino per l’esame di maturità. Lo ha comunicato la dirigenza scolastica agli alunni interessati, che però salgono sulle barricate e iniziano la protesta: “Ci è stato da poco comunicato dalla scuola che gli esami di maturità si svolgeranno nella sede di Nuoro – spiega la studentessa Lucia Orunesu – questo comporterebbe un enorme disagio: ci obbligherebbe a viaggiare in tre giornate di stress, costringendo al viaggio anche due ragazzi con difficoltà fisiche e psichiche presenti nella nostra classe.

L’esame si è sempre svolto a Bitti e la commissione non ha mai avuto problemi a venire nel nostro paese, noi non ci muoveremo da qui”. Anche perché le motivazioni addette dalla dirigenza dell’istituto, secondo gli studenti del liceo di Bitti, sarebbero “futili” e i problemi “abbastanza risolvibili”. “Non vediamo perché ci dovremmo spostare, soltanto perché non ci sarebbe un posto dove custodire i documenti d’esame e non ci sarebbe una linea wi-fi propria della scuola (la linea è condivisa con gli uffici del parco Tepilora, ndr) – prosegue la studentessa -. Quanto alla sicurezza dei documenti, quest’anno siamo stati trasferiti nei locali dove in passato c’erano gli uffici del giudice di pace e dove è presente una cassaforte, senza contare che l’edificio confina con la sede della Compagnia dei Carabinieri del paese.

Quanto al wi-fi siamo da mesi che chiediamo la linea autonoma per la nostra scuola, ma i dirigenti non ci hanno mai ascoltato. Quindi – conclude la studentessa – i problemi possono essere risolti, noi non ci arrenderemo e protesteremo con tutte le forze fino a essere ascoltati”. Al fianco degli studenti del liceo anche il sindaco di Bitti Giuseppe Ciccolini che da tempo chiede una linea wifi per l’edificio e che ora ha assicurato di interagire con la dirigenza scolastica per evitare il trasferimento degli studenti per l’esame di maturità.