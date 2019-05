Notiziario di Cagliari-Lazio. CAGLIARI: EMERGENZA A CENTROCAMPO, CHANCE PER OLIVA? I rossoblù di Maran si sono allenati questa mattina in vista della gara di sabato alle 18 con la Lazio alla Sardegna Arena. La seduta è iniziata con esercizi di attivazione e agilità. A seguire tecnica a coppie ed esercitazioni con sviluppi offensivi. Per concludere cross e conclusioni in porta. Assente Faragò, che ieri è stato operato a Roma all’anca (tornerà tra sei mesi), per la sfida ai biancocelesti di Inzaghi, il tecnico rossoblù a centrocampo dovrà fare a meno anche di Ionita, squalificato per due giornate. Viste le assenze, potrebbe avere una chance per l’esordio in Serie A l’uruguaiano Oliva, acquistato a gennaio e finora mai utilizzato.

LAZIO: MILINKOVIC IN DUBBIO, RIPOSO PER IMMOBILE Allenamento mattutino a Formello che anticipa la vigilia della trasferta di sabato a Cagliari. Con un occhio al campionato e l’altro alla finale di Coppa Italia del 15 maggio. In forse la convocazione di Milinkovic, ancora alle prese con l’infortunio. Possibile riposo per diversi titolari, tra cui Immobile (oggi però provato con Correa) e Leiva, che potrebbe essere sostituito da Badelj in regia. In difesa molto dipende dal recupero di Radu, mentre sulla sinistra tornerà Lulic dalla squalifica. Da valutare Strakosha, possibile esordio per Proto in Serie A.