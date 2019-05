“L’Unita’ di progetto per l’eradicazione della peste suina e’ ancora in piedi, sta operando come sempre. Siamo in perfetta continuita’ per ora con la linea della giunta Pigliaru e teniamo alta la guardia”. Cosi’ l’assessore della Regione Sardegna, Mario Nieddu, replica al consigliere regionale del Pd, Salvatore Corrias, che oggi ha depositato un’interrogazione per sapere come l’esecutivo di Christian Solinas si stia muovendo nella battaglia alla peste suina.

“Continuiamo a monitorare, facendo tutte le operazioni che consentono di mantenere indenni le zone ‘tranquille’ e di eradicare dove ci sono ancora manifestazioni del fenomeno- spiega Nieddu-. Gli abbattimenti di animali se hanno portato all’eradicazione della malattia in alcune zone, significa che servono. Non abbiamo intenzione per ora di modificare una strategia, laddove ha dimostrato di funzionare. È ovvio che verificheremo se questa strategia ha funzionato in tutti i territori, e se ci sono da fare altre considerazioni, le faremo. Ma sono valutazioni future”.

Conclude l’assessore: “Sono un medico e mi sono documentato sul problema: sono convinto che con la buona volonta’ e la collaborazione si possano ottenere grandi risultati. In tempi non brevissimi, penso che si possa arrivare all’eradicazione definitiva della psa”.