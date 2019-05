Per Forza Italia le elezioni anticipate vanno benissimo. Entrando bene in campagna elettorale, Forza Italia ha la possibilità di arrivare al 25%. Solo il centrodestra con il partito azzurro è in grado di vincere. Silvio Berlusconi, appena nove giorni dopo l’intervento per un’occlusione intestinale, torna in tv e appare già nel pieno delle sue forze.

In collegamento con lo studio di Porta a Porta, dal suo ufficio di Arcore, risponde per oltre 45 minuti assicurando di stare bene e di essere pronto a fare campagna elettorale in queste ultime due settimane che mancano al voto del 26 maggio. E

Esordisce ammettendo di averla vista brutta: “Ho avuto una ripresa formidabile e credevo di essere arrivato all’ultimo momento della mia avventura umana. Ma il fisico – assicura – è ancora forte e spero si mantenga tale”.

Solo a tratti emerge qualche piccolo cenno di affaticamento, ma mai un’incertezza nel tono della voce con cui ribadisce che solo l’alleanza di centrodestra ‘tradizionale’, quindi con la presenza di Forza Italia, assicura la vittoria ad ogni tipo di elezioni