Venerdì 17 maggio dalle ore 9 alle 19 nello Spazio Eventi al secondo piano della Mem Mediateca del Mediterraneo, si svolgerà il convegno Archinzeb dal titolo “Una nuova prospettiva per lo sviluppo sostenibile”. Nel pomeriggio si aprirà una Tavola Rotonda con il pubblico.

ARCHINZEB Onlus, nasce dall’associazione di oltre 60 architetti selezionati dal Consiglio Nazionale degli Architetti, e riunitisi attraverso le ultime due call del PROF/TRAC (PROFessional multi-disciplinary TRAining and Continuing development in skills for NZEB principles) all’interno del programma europeo Horizon 2020.

Gli Architetti ARCHINZEB nello specifico, si propongono di utilizzare le proprie conoscenze nell’ambito della sostenibilità per sviluppare attività inerenti la promozione della cultura dell’n-Zeb su tutto il territorio nazionale, in campo architettonico, sociale ed appunto dell’alta formazione.

L’Associazione a Cagliari grazie alla collaborazione con l’Ordine degli Architetti, in occasione della VII Tappa del Tour, presenterà i risultati delle ricerche e delle strategie legate allo sviluppo sostenibile delle città e dei territori con il relativo rilascio di n. 8 Crediti Formativi Professionali.