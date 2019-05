L’eccellenza in Sardegna non riguarda solo i settori tradizionali dell’agroalimentare, del turismo e dell’artigianato, ma anche l’industria e l’innovazione tecnologica. Tutte le attività hanno in comune una forte carica creativa legata all’identità del territorio isolano. E quando si parla di imprese la promozione dei prodotti e il valore del capitale umano passa anche attraverso una buona informazione, capace di valorizzare al massimo le idee che stanno alla base delle attività imprenditoriali. Di questo si è discusso a Cagliari nell’evento “Raccontare l’eccellenza.

L’informazione ANSA per diffondere il meglio della Sardegna in Italia e nel mondo”, che si è tenuto nella sala conferenze del centro comunale Il Ghetto. “Nelle intenzioni del nuovo governo c’è proprio la valorizzazione della nostra identità in maniera consapevole – ha spiegato l’assessora regionale del Lavoro, Alessandra Zedda, che ha portato i saluti del governatore Christian Solinas, impegnato a Roma – in un mondo che va verso una globalizzazione totale, spesso perdiamo di vista ‘su connottu’ (il conosciuto inteso come consuetudine, ndr). Per questo vogliamo investire nella nuova istruzione e formazione”.