“Se ci limitiamo a chiudere i porti, noi non risolviamo il problema dell’immigrazione clandestina.

Gli immigrati continuano a sbarcare perché qualunque barchetta degli scafisti che parte e qualunque Ong, nave europea o della Marina Militare che la raccoglie, alla fine viene portata in Italia. Fratelli d’Italia continua a dire da mesi la stessa cosa: l’unico modo per impedire ai barconi di partire è fare un blocco navale, in accordo con i governi libici e in accordo con l’Europa”.



Lo ha detto intervenendo a Radio Anch’io su Radio Rai 1 il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.