Incidente stradale questa mattina in via lungomare New York 11 settembre.

Una Toyota Yaris condotta da un 38enne di Narcao stava percorrendo via lungomare New York 11 settembre e ha tamponato una Nissan micra guidata da una donna 36enne di San Gavino Monreale che si era fermata davanti alle strisce pedonali per far attraversare dei pedoni.

La conducente della nissan è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata con assegnato codice giallo al PS dell’ospedale ss. Trinità.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.