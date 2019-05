Sabato qualche pioggia, poi freddo e vento.

Le condizioni meteo sono destinate nuovamente a cambiare. Un cambiamento che potrebbe ricordarci, ancora una volta, quando la primavera sia stagione mutevole. Siamo passati dal freddo dello scorso weekend ai veri tepori primaverili, ora si rischia di dover ricorrere di nuovo ai giubbotti pesanti.

Andiamo con ordine. Per quanto riguarda la giornata di oggi, poco o nulla da segnalare. Nelle ultime ore abbiamo avuto un po’ di raffiche di Ponente perché il vento si è orientato dai quadranti occidentali e quindi dall’Atlantico. Per sabato ci aspettiamo un progressivo incremento della nuvolosità e nella seconda parte della giornata annuvolamenti più consistenti potrebbero coinvolgere il nord dell’Isola dando luogo a qualche pioggia sparsa. Occasionalmente non escludiamo anche degli acquazzoni.

Domenica, poi, ecco che la circolazione dei venti cambierà ancora difatti ci aspettiamo un graduale rinforzo della Tramontana e poi del Grecale. Venti freddi, quindi, che porteranno degli annuvolamenti sulla Sardegna orientale ma difficilmente ci aspettiamo altre precipitazioni. Di contro riprenderanno a calare le temperature, un calo che si manifesterà maggiormente durante l’inizio della prossima settimana allorquando avremo venti più intensi.

Insomma, la primavera si prenderà un’altra pausa di riflessione e volendo proiettarci oltre possiamo dirvi che sempre nel corso della prossima settimana potrebbe subentrare un peggioramento più organizzato. Ma avremo modo e tempo per riparlarne.

In collaborazione con Meteo Sardegna