Via libera agli allacci singoli a Torre delle Stelle, località turistica sulla costa sud orientale. Entro il 31 maggio Abbanoa completerà l’acquisizione in concessione d’uso delle infrastrutture idriche della borgata marina, ma già a partire da lunedì prossimo sarà possibile sottoscrivere le richieste per attivare i contratti individuali di fornitura. Per accelerare i tempi e agevolare i clienti, il Gestore ha realizzato una modulistica apposita e una procedura prioritaria relativa proprio alle domande che arriveranno per le attivazioni delle utenze singoli a Torre delle Stelle. Il modulo, con tutte le informazioni necessarie, è già disponibile nel sito internet www.abbanoa.it dove è stata creata una sezione dedicata con le istruzioni da seguire. Il modulo e la documentazione allegata dovranno essere inviati esclusivamente via email all’indirizzo info@abbanoa.it, indicando nell’oggetto “Attivazione utenza idrica Torre delle Stelle”. Fino a oggi l’intera borgata marina era collegata a un unico contatore condominiale. L’acquisizione delle reti idriche interne a Torre delle Stelle consente finalmente di poter procedere con gli allacci singoli facendo una netta distinzione tra chi pagava regolarmente i consumi all’amministrazione condominiale e chi invece ha morosità accumulate da anni. Ogni richiedente riceverà un bollettino per il pagamento dei consumi idrici pregressi e non pagati in base a quanto verrà certificato dall’amministratore del condominio. Nel caso in cui, invece, non ci fosse l’indicazione dell’amministrazione del condominio, si dovrà versare un acconto di 1.200 euro che successivamente verrà compensato a debito o a credito in base a quanto verrà stabilito dagli accertamenti in corso. La mancata presentazione della richiesta o il mancato versamento della quota individuale dovuta entro il 31 maggio 2019 comporterà la temporanea disattivazione della fornitura.