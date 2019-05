I militari, da tempo impegnati nel monitoraggio delle vie limitrofe a via Seruci, hanno notato strani movimenti di alcuni soggetti in via Cortoghiana.

E’ stato notato in più occasioni un 28enne italiano, senza precedenti penali, solito entrare in una palazzina ed uscire subito dopo con atteggiamento attento ed accorto, quasi a verificare se qualcuno lo seguisse.

Nella tarda serata di ieri è stato fermato fuori della palazzina e trovato in possesso di un mazzo di chiavi utili ad aprire il portone ed un appartamento al terzo piano della palazzina.

La casa del 28enne è stata perquisita ed è stato trovato in possesso di circa 300 grammi di cocaina e poco meno di 1 kg di hashish.