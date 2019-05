Il liceo Foiso Fois è un Presidio fondamentale di cultura, conoscenza e studio che contribuisce alla formazione di generazioni di artisti, i quali purtroppo, alla fine del percorso di studi non trovano lo sbocco occupazionale per coltivare le proprie passioni” dichiara Salvatore Deidda, Deputato di Fratelli d’Italia in visita questa mattina al Liceo Cagliaritano per verificare la condizione della struttura e l’operatività degli studenti che da anni denunciano una scarsa attenzione alle loro reali esigenze

“Sono oltre 900 gli studenti, la maggior parte fuori sede, che si devono “accontentare” di questi spazi, sicuramente ben tenuti e vanno fatti i complimenti alla dirigenza, ma non completamente adatti per la loro formazione e soprattutto a garantire la loro permanenza. Aspettano dei lavori che tardano a partire” conclude Deidda

“Evitiamo, dunque, che le giovani generazioni abbandonino l’Isola per veder realizzati i loro sogni altrove, ma soprattutto evitiamo che mettano nel cassetto il loro talento per non dover essere costretti ad emigrare in altre città magari con una sede dell’Accademia delle Belle Arti di Sassari”