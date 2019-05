Da venerdì 10 a lunedì 13 maggio 2019, la fregata Alpino e il pattugliatore Foscari saranno in sosta nel porto di Cagliari, al termine dell’esercitazione Mare Aperto 2019, che ha impegnato gli equipaggi di un consistente dispositivo aero-navale della Marina Militare e di Marine Alleate in un’attività addestrativa condotta dal Comando in Capo della Squadra Navale nel Mar Tirreno. Oltre 6300 gli uomini e donne impegnate nell’esercitazione.

Le navi della Marina Militare saranno visitabili sabato 11 e domenica 12 maggio dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.