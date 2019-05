È convocata per lunedì 13 maggio alle ore 11.00, presso la sala dell’Associazione della stampa in Via Barone Rosso 29 a Cagliari, la conferenza stampa di presentazione del programma elettorale della lista Europa Verde, per le Elezioni Europee del 26 maggio 2019.



Per l’occasione sarà presente, oltre al candidato Egidio Trainito, la capolista di Europa Verde Nadia Spallitta, avvocato cassazionista di Palermo.