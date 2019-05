Migliaia di persone stanno manifestando a Teheran al termine della preghiera islamica del venerdì contro gli Stati Uniti e a sostegno dell’annuncio del presidente iraniano Hassan Rohani di riprendere l’arricchimento dell’uranio se entro 60 giorni i restanti partner dell’accordo sul nucleare non soddisfaranno le richieste della Repubblica islamica per contrastare gli effetti delle sanzioni americane in campo petrolifero e bancario.